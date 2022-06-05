Борги за кредитами на знищене під час війни майно спишуть: законопроект погодили

У Верховній раді погодили законопроект про списання боргів за майно громадян, знищене під час війни. Документ схвалили прем'єр-міністр Денис Шмигаль і глава НБУ Кирило Шевченко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева в Facebook.

"За дорученням президента погодили з головою Нацбанку і прем'єр-міністром розробку законопроекту про списання заборгованості за споживчими кредитами на придбання рухомого і нерухомого майна, яке було знищено в ході військових дій", - написав він.

За його словами, законопроект буде внесений до Ради протягом наступного тижня.

"Людина не повинна виплачувати борг за неіснуючий об'єкт", - додав Гетманцев.