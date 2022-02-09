Борги за комуналку перевищили 80 млрд гривень: за що не платять українці

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг за грудень 2021 року зросли на 8,7 млрд гривень. Станом на кінець 2021 року борги склали 81,3 млрд гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну служба статистики України (Держстат).
За даними статистичного відомства, станом на 31 грудня борги українців склали:
Нагадаємо, нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії за 2021 рік склали 222,7 млрд гривень. Це на 29,6% (на 50,9 млрд гривень) більше, ніж у 2020 році (171,8 млрд гривень).