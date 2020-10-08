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Борг теплових компаній Харківської області перевищив 44,5 млн гривень

Харківська область, Четвер 08 жовтня 2020 17:16
Борг теплових компаній Харківської області перевищив 44,5 млн гривень
Газовий вентиль (УНІАН)
Автор: Марія Тарариєва

Борг теплопостачальних компаній Харківської області за доставку природного газу перевищив 44,5 млн гривень. Це близько 70% коштів, які АТ "Харківгаз" повинно було отримати в якості оплати послуг з доставки і направити на інвестиції в газорозподільну систему області.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Щомісяця АТ "Харківгаз" звертало увагу теплопостачальних компаній на необхідність врегулювати питання заборгованості, надсилало листи, інформувало про ситуацію з боргами на обласних штабах по підготовці до опалювального сезону. Фактично, борги споживачів за доставку газу - це кошти, які повинні направлятися в стабільну, безаварійну роботу газової інфраструктури регіону, витрачатися на безкоштовні тарифні послуги та газові лічильники, заробітні плати, розрахунки з Оператором ГТС. Але дефіцит коштів, які недоотримує газорозподільна система Харківської області через борги підприємств ТКЕ, тільки зростає", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що для стабільного проходження опалювального сезону деякі територіальні громади Харківської області подбали про погашення боргів за доставку природного газу. Таким чином, вони забезпечили можливість безаварійно отримувати газ всіма категоріями споживачів.

"АТ "Харківгаз" готова до подальшого діалогу з усіма підприємствами ТКЕ Харківської області і наполягає на тому, щоб вони не ігнорували питання боргів напередодні опалювального сезону. Відповідно до Закону України "Про ринок природного газу" та Кодексу ГРМ, відбір енергоносія з газорозподільної системи здійснюється за умови своєчасної оплати послуг з доставки газу, наявності договору з постачальником, номінацій", - йдеться в повідомленні.

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