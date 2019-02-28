Борг "Газпрому" перед "Нафтогазом" збільшився майже на 200 млн доларів

Фото: Нафтогаз Віталій Носач, РБК-Україна)

Борг "Газпрому" перед "Нафтогазом" збільшився через невиконання рішення Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма

Борг російського "Газпрому" перед "Нафтогазом України" через невиконання рішення Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма про виплату 2,56 млрд доларів збільшився майже на 200 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАК.

"Газпром" рівно рік не виконує рішення арбітражу по транзитному справі, ініціювавши його оскарження в апеляційному суді округу Свеа. Слухання по суті та рішення апеляційного суду очікуються в 2020 році.

"Ми змусимо Газпром виконати рішення арбітражу в транзитній справі і заплатити нам 2,6 млрд доларів плюс відсотки, яких за рік набігло майже 200 млн доларів", - йдеться в повідомленні НАК.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" анонсував нові процеси щодо стягнення майна "Газпрому" в декількох країнах. Як зазначається у повідомленні, 28 лютого виповнюється рік після рішення Стокгольмського арбітражу в суперечці "Нафтогазу" і "Газпрому". За даними НАК, ці арбітражні процеси у 2014-2018 роках - найбільші у світовій історії серед комерційних компаній по сумі претензій.

Як повідомляло РБК-Україна, 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж виніс рішення за позовом "Нафтогазу" проти "Газпрому", згідно з яким російський газовий монополіст повинен виплатити українській стороні 2,6 млрд доларів компенсації за недопоставлений обсяг транзитного газу.