Борг побутових споживачів перед "Днепропетровскгазом" досяг 38,5 млн гривень

Станом на 1 жовтня 2020 року борги клієнтів за послуги з розподілу газу перед АТ "Дніпропетровськгаз" становлять понад 78 млн гривень. Серед найбільших боржників - побутові споживачі, їх заборгованість становить близько 38,5 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"З початку карантину, який до цих пір в значній мірі впливає на рівень оплати споживачів за розподіл природного газу, клієнти платили за рахунками значно менше, ніж того вимагає договір на розподіл природного газу та не в повному обсязі. Деякі взагалі вважали, що уряд дозволив їм зовсім не платити, хоча мораторій діє тільки на відключення споживачів від газу. Однак, мораторію на стягнення боргів у судовому порядку під час карантину немає", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі відзначили, що в сформованих умовах підприємство вдається до крайніх заходів і звертається до суду.

"Ми хочемо звернути вашу увагу - плата за розподіл газу не є якимось новим платежем. Ці кошти виплачувалися споживачами завжди і були включені у вартість кубометра газу. І тільки з початку 2020 року, у зв'язку з реформуванням ринку газу в Україні відповідно до європейських стандартів, цю плату винесено в окрему квитанцію - як окрему послугу для кожного клієнта", - зазначає комерційний директор АТ "Дніпропетровськгаз" Віталій Косенко.

За словами прес-служби, напередодні опалювального сезону питання своєчасного розрахунку за доставку блакитного палива стоїть як ніколи гостро.

"АТ "Дніпропетровськгаз" в першу чергу відповідає за безпечний та безперебійний розподіл газу споживачам. Контроль та своєчасна заміна обладнання, реновація та модернізація газопроводу, цілодобова робота аварійно-диспетчерської служби "104" - все це закладено в тариф на розподіл газу, який споживачі зобов'язані оплачувати вчасно і в повному обсязі", - йдеться в повідомленні.

АТ "Дніпропетровськгаз" закликає клієнтів не допускати нарощування боргів і своєчасно розраховуватися за послуги доставки газу, адже від цього залежить надійність і безперебійність газопостачання. Сплатити розподіл газу можна онлайн, що значно спрощує і прискорює процес. Серед варіантів онлайн-оплати: Особистий кабінет, Viber і Telegram боти 7104.ua.