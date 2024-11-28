Долетит до большей части континента. NYT узнало вероятные характеристики "Орешника"

Как пишет издание, в США считают, что "Орешник" – это модтфикация российской межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж", испытания которой проводят с 2011 года.

По словам эксперта Международного института стратегических исследований Тимоти Райта, название "Орешник" - это вероятно отсылается на суббоеприпасы, напоминающие гроздья лесных орехов.

"Эта система находится в разработке уже некоторое время", - считает эксперт по нераспространению ядерного оружия из Института международных исследований Миддлбери Джеффри Льюис.

В то же время Райт отметил, что между ракетными системами "Орешник" и "Рубеж" есть некоторые физические отличия. Обломки с места удара указывают на то, что "Орешник" имеет размер около 92 см в окружности, тогда как "Рубеж" – 1 м 83 см.

Вероятно, это объясняется тем, что "Орешник" рассчитан на полеты на меньшие расстояния, чем "Рубеж". Ведь "Рубеж" может достичь цели в любой точке Земли, а "Орешник" может пролететь около 5488 км. Даже такое расстояние позволит ей достичь большей части Европы.

Аналитик британской компании Janes Ник Браун, специализирующийся на оборонной разведке, заявил, что "Орешник" является самым дальнобойным оружием, которое когда-то использовали в конфликтах в Европе.

Также эксперты считают, что "Рубеж" может нести до четырех боеголовок. А "Орешник", для удара по Днепру, нес шесть боеголовок, каждая из которых состояла из шести суббоеприпасов.

Удар по Днепру