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Судьбоносный понедельник подарит чудо этим знакам Зодиака: карты Таро назвали всех счастливчиков

Воскресенье 15 июня 2025 21:03
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Судьбоносный понедельник подарит чудо этим знакам Зодиака: карты Таро назвали всех счастливчиков Таро-гороскоп на 16 июня (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Полина Иваненко

Многие считают понедельник особенным днем, ведь это - начало новой недели и шанс на новые взлеты. И это действительно так, Таро-гороскоп обещает большое чудо, но лишь 4 знакам Зодиака.

Кто начнет все с чистого листа уже в этот понедельник, рассказывает РБК-Украина.

Скорпион

Не нужно тратить время на поиски чуда, ведь уже 16 июня оно вас найдет! Таро-гороскоп обещает вам радостные события и слезы счастья, день может быть особенным и очень удачным. Но старайтесь держать себя в руках, ведь в этот день вам нужно не только праздновать свой успех. Пришло время для новых планов, смелых и амбициозных.

Телец

Карты Таро обещают вам шанс все изменить. И если вы давно хотели попробовать что-то новое или сжечь все мосты в прошлое - наступает именно тот день. Будьте смелыми и ничего не бойтесь, судьба на вашей стороне. Делайте то, на что раньше не решались. Вы сможете все, главное - действительно в себя поверить.

Рак

Этот понедельник станет для вас судьбоносным. Карты Таро обещают вам радостную новость, которую вы давно мечтали услышать. Если же чудо вас не найдет, не теряйте веру и знайте: вы можете его "призвать". Начните слушать свою интуицию, она точно приведет вас к счастью.

Близнецы

Таро-гороскоп на 16 июня обещает вам осуществление мечты. Позвольте себе насладиться жизнью и не думайте о плохом. Гоните прочь весь негатив и не слушайте тех, кто попытается испортить ваше настроение. Этот понедельник вас не разочарует, но только при условии, что вы по-настоящему избавитесь от всех страхов и сомнений.

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При создании материала были использованы источники: Tarot, Metro.

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