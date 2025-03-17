С долларом и евро все будет хорошо: в Совете НБУ посоветовали украинцам не бежать в обменники

"Итак, главный тезис из того, что мы должны сейчас зафиксировать, что ни не сдаем доллары, ни не сдаем евро. Сидим спокойно",- сказал он.

По его словам, какую валюту покупать, - это личное решение каждого человека, но нужно придерживаться правила "не класть яйца в одну корзину".

Фурман напомнил, что НБУ не дает никаких инвестиционных советов с одной стороны. "Но с другой стороны понятно, что и с евро и с долларом будет все хорошо", - сказал член Совета НБУ.

Он отметил, что рост курса евро - это не повод "условно там бежать сдавать доллар или бежать там покупать евро".

Ситуация на мировых рынках

Фурман рассказал, что в течение последнего месяца евро усиливается по отношению к доллару. Хотя с ноября прошлого года после объявления победы Дональда Трампа на выборах наоборот доллар усиливался к евро.

По его мнению, когда речь идет о торговых войнах, то рынки очень насторожены и есть очень большая неопределенность ситуации. И это первый фактор, который сегодня ну влияет на то, что евро наоборот усиливается.

Также евро усиливается поскольку страны ну Евросоюза заявили о том, что у них есть стратегия по усилению обороноспособности ЕС и выделяются сотни миллиардов евро в соответствующие фонды по обеспечению безопасности стран Европейского Союза, считает он.

"И мы видим, как акции стран ЕС растут, а фондовый рынок США падает. Пока падает, но надо смотреть на любые тенденции в среднесрочной перспективе, просто не в течение одного дня или в течение одного месяца. Сейчас мне трудно сказать что будет дальше", - сказал Фурман.

Член Совета НБУ напомнил, что в Украине основная валюта доллар, и НБУ определяет соотношение гривны к доллару, после чего на основании основного курса определяются курсы других валют

"В связи с тем, что на международных рынках идет усиление евро, мы видим что евро к гривне растет (выше 45 гривен, - ред.)", - сказал он.