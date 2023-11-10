Доллар подорожал: НБУ установил официальный курс на 13 ноября

Официальный курс на 13 ноября 2023 года установлен на таком уровне: 36,0779 гривен за 1 доллар (+0,0419 грн).

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Курс евро составит 38,542 гривен за 1 евро (+0,0195 грн).

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На межбанке сегодня курс вырос на 7 копеек до 36,12-36,14 грн/доллар (покупка-продажа).

udinform.com

На наличном рынке курс вырос на 5 копеек до 37,70 гривен за доллар.

Прогноз курса до конца года

НБУ в начале октября отказался от фиксированного курса и перешел к режиму управляемой гибкости. После этого официальный курс снизился с уровня 36,57 грн/доллар, который НБУ держал с июля 2022 года, на 50 копеек.

Курс доллара на наличном рынке за последний месяц упал примерно на 50 копеек. Однако большинство специалистов склоняются к мнению, что рост курса доллара неизбежен.

Как отметил в комментарии РБК-Украина начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, спрос и предложение станут самым главным фактором, который будет формировать ситуацию на рынке в перспективе 1-2 месяцев.