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Доллар растет третий день

Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает третий день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 21 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7316 гривен за 1 доллар (+0,0502 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,5511 гривен за 1 евро (+0,0774 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 7 копеек до 41,62-41,65 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 41,90 гривен.

Евро-доллар

НБУ планирует заменить основную курсообразующую валюту в Украине. Однако смена валюты основной курсовой привязки с доллара США на евро возможна не ранее чем через три года.

Как отметил в комментарии РБК-Украина экономист, профессор Национального университета "Львовская политехника" Алексей Другов, сегодняшняя коммуникация НБУ, который говорит о смене валюты основной курсовой привязки как неотвратимой, - это месседж на будущее.

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