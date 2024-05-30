Курс доллара обновил очередной максимум и достиг новой отметки

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара к гривне до исторического максимума. Это восьмой рекорд подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 31 мая 2024 года установлен на таком уровне: 40,5001 гривен за 1 доллар (+0,0169 грн). Предыдущий максимум был зафиксирован день назад, 30 мая - 40,4832.

bank.gov.ua

Курс евро составит 43,8171 гривен за 1 евро (-0,1031 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 11 копеек до 40,58-40,60 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллар упал на 5 копеек до 41,05 грн/доллар.

Ситуация на рынке

Курс доллара активно растет с начала прошлой недели, подорожав за это время более чем на гривну. Всего за май доллар поднялся на 2,1% (с 39,66 грн/доллар на 30 апреля). С начала года курс вырос на 6,6% (37,98 грн/доллар на 31 декабря 2023 года).

Опрошенные РБК-Украина финансовые аналитики считают, что НБУ принял политическое решение о девальвации, на что повлияли несколько факторов, среди которых торговый дефицит, необходимость увеличивать военные расходы, также переговоры с МВФ.