Доллар снова подорожал: свежий курс в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины перешел к росту. Единая европейская валюта также подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 25 февраля средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 41,85 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до - 44,05 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,35 гривен, евро по 43,35 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,74-41,77 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после резкого падения.

Официальный курс на 25 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7015 гривен за 1 доллар (+0,1096 грн).

Официальный курс евро составит 43,6448 гривен за 1 евро (+0,1355 грн).

Прогноз курса

Аналитики инвесткомпании ICU считают, что Национальный банк Украины пока не настроен повышать курс доллара даже в ситуации, когда структурный дефицит валюты на рынке существенно вырос.