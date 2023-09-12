Доллар снова подорожал: обменные пункты обновили курсы валют

По состоянию на утро 12 сентября средний курс доллара в Украине вырос на 5 копеек до 38,05 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 41,00 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,50 гривен, евро по 40,30 гривен.

Официальный курс доллара НБУ не меняется с 21 июля прошлого года - 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 12 сентября составляет 39,1979 гривен за евро (+0,0732 гривен).

Колебания курса

Напомним, курс доллара вырос в августе примерно на 1 гривну до уровня 38,60 гривен. Однако затем НБУ разрешил населению покупать безналичную валюту в объеме 50 тысяч гривен в месяц, что привело падению курса.

В начале сентября курс колеблется около уровня 38 гривен за доллар.

Руководители компаний в бюджетах на 2024 год закладывают стоимость валюты в среднем на уровне 41 грн/доллар. Это лучше, чем год назад: на 2023 год бизнесы закладывали 43 грн/доллар.