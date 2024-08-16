Доллар снова подорожал: НБУ установил официальный курс на 19 августа

Официальный курс на 19 августа 2024 года установлен на таком уровне: 41,211 гривен за 1 доллар (+0,0728 грн).

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Курс евро составит 45,2991 гривен за 1 евро (-0,0064 грн).

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На межбанке сегодня курс упал на 14 копеек до 41,26-41,28 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,40 гривен.

Курс за неделю

В начале недели НБУ повысил курс до 41,34 грн/доллар, а затем снижал два дня подряд. В итоге за последнюю неделю курс вырос на 10 копеек (с 41,11 грн/доллар на 12 августа).

Курс колеблется в узком диапазоне с конца июля, когда НБУ решил приостановить девальвацию, поскольку она угрожала ценовой стабильности.

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, осенью ожидается оживление на рынке и более значительные изменения курса. По его словам, главная причина ожидаемых изменений на валютном рынке - это влияние инфляции.