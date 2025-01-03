Доллар снова подорожал: какие курсы в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины перешел к росту. Наличный доллар идет вверх вслед за подорожанием на межбанке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 3 января средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 42,50 гривен, курс евро снизился на 15 копеек до 44,20 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 42,00 гривен, евро по 43,50 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 42,09-42,12 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения в течение двух дней.

Официальный курс на 3 января 2025 года установлен на таком уровне: 42,0385 гривен за 1 доллар (+0,0660 грн).

Официальный курс евро составит 43,3753 гривен за 1 евро (-0,2299 грн).

Ситуация на рынке

По данным НБУ, украинцы увеличили в декабре 2024 года покупку валюты в банках до 1,3 млрд долларов. Всего за 2024 год граждане пополнили свои валютные резервы на 12,2 млрд долларов. Наличная валюта (доллары и евро) остается основной форой сбережений украинцев.