Доллар снова подешевел: НБУ снизил официальный курс

Официальный курс на 8 ноября 2023 года установлен на таком уровне: 36,0371 гривен за 1 доллар (-0,0055 грн).

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Курс евро составит 38,484 гривен за 1 евро (-0,2366 грн).

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На межбанке сегодня курс упал на 1 копейку до 36,02-36,04 грн/доллар (покупка-продажа).

udinform.com

На наличном рынке курс снизился на 10 копеек до 37,65 гривен за доллар.

Ситуация на валютном рынке

По данным НБУ, средний курс продажи наличного доллара в Украине в октябре 2023 года снизился на 0,1% до 38,05 гривен. Доллар подешевел после трех месяцев роста. По сравнению с декабрем 2022 года курс снизился на 5,3%.

Как отметили в НБУ, ситуация на валютном рынке после перехода к режиму управляемой гибкости курса с 3 октября оставалась устойчивой.

Рынок адаптируется к новым условиям, за несколько недель действия курсового режима гривна даже несколько укрепилась как на межбанковском, так и на наличном рынках.