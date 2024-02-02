Доллар снова подешевел: НБУ установил официальный курс на 5 февраля

Официальный курс на 5 февраля 2024 года установлен на таком уровне: 37,5698 гривен за 1 доллар (-0,0349 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 40,8797 гривен за 1 евро (+0,2102 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 11 копеек до 37,50-37,52 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс упал на 5 копеек до 38,15 грн/доллар.

Валютные сбережения украинцев

По данным НБУ, население Украины в январе 2024 года купило в банках 1,103 млрд долларов. Это рекордный объем с ноября 2012 года.

Также Национальный банк Украины сообщил о росте объемов наличной валюты вне банков в 2023 году на 11,8 млрд долларов. Таким образом, сейчас сумма на руках у населения и бизнеса достигла 120 млрд долларов. Однако по оценкам экспертов, из-за несовершенства статистики НБУ, эта цифра может быть вдвое ниже.

НБУ заявил, что колебания курса доллара в 2024 году будут более значительными, чем в последние месяцы. Как отметили в НБУ, увеличение гибкости курса является необходимым шагом для восстановления его роли как средства адаптации экономики к внешним и внутренним шокам.