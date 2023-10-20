Доллар снова подешевел: НБУ установил официальный курс на 23 октября

Официальный курс гривны к доллару на 23 октября 2023 года установлен на таком уровне: 36,5401 гривен за 1 доллар (-0,0717 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 38,7033 гривен за 1 евро (+0,0522 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 7 копеек до 36,52-36,54 грн/доллар (покупка-продажа).

udinform.com

На наличном рынке курс снизился на 5 копеек до 38,10 гривен за доллар и находится на уровне, который был до решения НБУ перейти к гибкому курсу.

Прогноз курса

Банкиры, финансовые аналитики, руководители предприятий и граждане прогнозируют, что курс в течение следующих 12 месяцев будет на уровне 40 гривен за доллар или выше.

В частности, банкиры ухудшили прогноз и в октябре 2023 года ждут курс на уровне 41,16 грн/доллар. В июле они ожидали курс 40,54 грн/доллар.