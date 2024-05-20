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Доллар снова поднялся до 40 гривен: обменники обновили курсы валют

Фото: курс доллара вырос на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины поднялся до 40 гривен. Единая европейская валюта также подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 20 мая средний курс продажи доллара в Украине вырос на 10 копеек до 40,00 гривен, курс евро вырос на 15 копеек 43,45 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 39,50 гривен, евро по 42,75 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 39,52-39,54 грн/доллар (покупка-продажа)  - рост на 5 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

НБУ снизил официальный курс доллара к гривне. Официальный курс на 20 мая 2024 года установлен на таком уровне: 39,4272 гривен за 1 доллар (-0,0033 грн). Курс евро составит 42,7549 гривен за 1 евро (-0,0903 грн).

Ситуация на рынке

В течение предыдущей недели курс доллара снизился на межбанке. Как свидетельствуют данные НБУ, структурный дефицит валюты сократился. Центробанк продал на 490 млн долларов, что на 8% меньше, чем неделей ранее (533 млн долларов).

В итоге за неделю официальный курс доллара упал на 30 копеек - с 39,72 до 39,42 грн/доллар. На наличном рынке курс доллара также опускался ниже 40 гривен.

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