Доллар взлетел до исторического максимума: курс НБУ на 27 октября и что давит на валюту

Курс валют НБУ

На вторник, 27 октября, НБУ установил официальный курс доллара на уровне 45,53 грн, тогда как в понедельник, 26 октября, он составил 45,20 грн. Таким образом, американская валюта подорожала на 33 копейки и обновила исторический максимум.

Официальный курс евро тоже вырос. Если 26 октября европейская валюта обошлась в 50,57 грн, то на 27 октября НБУ установил курс на уровне 50,95 грн. Рост составляет 38 копеек.

Фото: курс валют НБУ на 27 октября (инфографика РБК-Украина)

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Какие факторы давят на валюту?

Как рассказал в комментарии для РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''Глобус Банка'' Тарас Лесовой, на валютный рынок Украины влияют сразу несколько экономических факторов – значительное превышение импорта над экспортом, удорожание энергоносителей и ускорение инфляции.

Одним из ключевых факторов давления остается внешнеторговый дефицит. За девять месяцев импорт товаров в Украину превысил 75,1 млрд долларов, в то время как экспорт составил почти 29,6 млрд долларов. Разница между ними составила около 45,5 млрд долларов.

Дополнительную нагрузку создают высокие цены на нефть и нефтепродукты. Поэтому растет стоимость импорта горючего, а также расходы украинского бизнеса. В ходе массированных российских атак предприятия сталкиваются и с дополнительными затратами на обеспечение энергией.

Еще одним фактором является ускорение инфляции. В сентябре цены выросли на 2,1%, а годовая инфляция достигла 10%. По оценкам, в октябре рост цен может составить 1,7–2%, что будет соответствовать примерно 10,9–11,2% в годовом исчислении.

По словам Тараса Лесового, первопричиной многих экономических проблем остается война.

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