Доллар идет вниз: свежий курс в обменниках

По состоянию на утро 8 мая средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 39,75 гривен, курс евро упал на 5 копеек 42,85 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 39,25 гривен, евро по 42,15 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 39,22-39,25 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 5 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снижает официальный курс доллара четвертый день подряд.

Официальный курс на 8 мая 2024 года установлен на таком уровне: 39,2966 гривен за 1 доллар (-0,0595 грн). Курс евро составит 42,3087 гривен за 1 евро (-0,0896 грн).

Валютная либерализация

НБУ с 4 мая ввел очередной пакет валютной либерализации, который касается только бизнеса. Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, стоимость этого пакета - 5,5 млрд долларов. При этом он выразил надежду, что предприятия не просто выведут деньги за рубеж, а будут привлекать новые кредиты и инвестиции для развития экономики.

Он также предупредил экспортеров о мерах в том случае, если они не будут возвращать валютную выручку из-за границы.