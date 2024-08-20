Доллар идет вверх: свежие курсы в обменниках

По состоянию на утро 20 августа средний курс продажи доллара в Украине вырос на 10 копеек до 41,55 гривен, курс евро вырос на 25 копеек до 45,85 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,05 гривен, евро по 45,15 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,41-41,44 грн/доллар (покупка-продажа) - на 1 копейку выше по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Официальный курс на 20 августа 2024 года установлен на таком уровне: 41,3027 гривен за 1 доллар (+0,0917 грн).

Курс евро составит 45,6085 гривен за 1 евро (+0,3094 грн). Это исторический максимум, предыдущий был 15 августа - 45,5497.

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, курсовые показатели могут изменяться в "темпе улитки", однако очевидно, что курсовый рост не отменен.

По его словам, ожидается, что на этой неделе основные валютные изменения будут происходить в рамках 41-41,7 грн/доллар на межбанке и 41-42 грн/доллар на наличном рынке.