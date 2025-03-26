Доллар теряет позиции как ключевая валюта для украинцев и бизнеса

Анализ тенденций валютного рынка демонстрирует увеличение доли операций в евро, тогда как доллар постепенно теряет позиции ключевой валюты для расчетов и сбережений.

"Подготовка к вступлению Украины в ЕС открывает новые горизонты для экономики, в том числе и на валютном рынке. Изменения валютных предпочтений украинцев становятся очевидными, а перспективы меняются на глазах", - пишет издание, ссылаясь на данные крупнейшего оператора валютного рынка Украины КИТ Group и официальную статистику Нацбанка.

Данные КИТ Group демонстрируют изменение валютных предпочтений украинцев.

"В 2023 году доллар США занимал 78,71% валютных операций, а уже в 2024-м эта доля уменьшилась до 74,07%. Это снижение может показаться незначительным, но свидетельствует о важной тенденции - рост интереса к другим валютам, в частности к евро. Доля евро в валютных операциях украинцев за год увеличилась с 20,80% до 25,15%", - пояснили NV аналитики крупнейшего оператора валютного рынка Украины.

По их мнению, этот тренд отражает активную миграцию украинцев в страны ЕС, расширение торговых и экономических связей, а также общее восприятие евро как более стабильной и перспективной валюты в контексте будущей евроинтеграции.

Участники банковского рынка подтверждают рост доли евро также и в расчетах бизнеса.

"Если смотреть по операциям клиентов нашего банка, а это почти полностью корпоративные клиенты, то доля операций с евро однозначно увеличилась и превышает 50%, иногда в отдельные месяцы достигает 70% от общего объема валютных операций. Остальное распределяется на польский злотый - здесь заметен определенный рост, если сравнивать с периодом до полномасштабного вторжения, меньше рост доли операций с фунтом стерлингов, еще меньше - со швейцарским франком", - поделился своими наблюдениями Игорь Тихонов, председатель Правления АО "Кредитвест Банк".

Доллар не исчезнет с украинского рынка, а может уступить евро в роли основной валюты для сбережений украинцев и международной торговли. Об этом говорит Алина Шух, финансовый советник, COO в Smart Family Office: "НБУ намекнул на возможную переподвязку гривны к евро. Если она произойдет, это изменит достаточно много для владельцев экспортно ориентированного бизнеса и инвесторов. Поэтому стоит держать руку на пульсе, но со взглядом в средне- и долгосрочное будущее".

Финансовый аналитик Василий Невмержицкий прогнозирует, что переход к расчету официального курса в евро вместо доллара будет плавным и растянутым во времени. По его словам украинцы очень эмоционально реагируют на любые изменения в отношении валют: "Достаточно вспомнить лишь, как люди остро отреагировали на практику обмена доллара разного цвета, хотя у них абсолютно одинаковая платежность. Украинцы традиционно привыкли к привязке нашей экономики к доллару, так же за многие годы они привыкли "привязывать" к американской валюте свои сбережения и стоимость крупных покупок".

Аналитики КИТ Group отмечают, что евро может быть более стабильной валютой для долгосрочных накоплений, ведь экономика ЕС имеет устойчивое экономическое развитие, курс евро менее волатилен, чем доллар.

Виталий Шапран, экс-член Совета НБУ, сказал о повышении интереса украинцев к польскому злотому - удвоение его доли в обменных операциях также фиксируют данные КИТ Group.

"Интерес украинцев к злотому будет сохраняться, - уверен Шапран. - Потому что злотый - это валюта-сателлит еврозоны. Но именно ситуация в Польше показывает нам, что иметь собственную валюту в составе ЕС - это очень неплохое преимущество". Эксперт отметил, что Польша сохранила возможность управлять курсом собственной валюты, что позволяет стране поддерживать эффективность своей экономики.