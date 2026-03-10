ua en ru
Главная » Бизнес » Финансы

Доллар уверенно пересек 44 гривны: актуальный курс в ПриватБанке, Ощаде и обменниках 10 марта

10:57 10.03.2026 Вт
2 мин
Где сегодня выгоднее всего покупать валюту?
aimg Ирина Гамерская
Доллар уверенно пересек 44 гривны: актуальный курс в ПриватБанке, Ощаде и обменниках 10 марта Фото: обменники и банки обновили курс валют (Getty Images)

Гривна снова теряет позиции: по состоянию на утро 10 марта наличный доллар преодолел психологическую отметку, а евро уверенно держится выше 51 грн.

Где сегодня самый выгодный курс и сколько придется платить за валюту - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Доллар: в обменниках преодолел отметку 44,20 грн (+15-20 коп).
  • Евро: стабильно держится выше 51,00 грн.
  • Где выгоднее всего покупать: Доллар: в кассах ПриватБанка (44,10 грн) и Пумб (44,20 грн). Евро: в кассах Пумб (51,10 грн) и Ощадбанка (51,30 грн).
  • Где выгоднее всего сдать: самый высокий курс покупки в валютных обменниках.

Курс валют в обменниках

По состоянию на утро 10 марта средний курс доллара в обменнике, по данным портала Minfin, составляет 44,20 (+15 коп) гривны. Сдать валюту можно по курсу в 44,05 (+20 коп) гривны.

Европейская валюта сегодня держится на уровне 51,54 (+4 коп) гривны при покупке и 51,23 (+8 коп) гривны при продаже валюты.

Доллар уверенно пересек 44 гривны: актуальный курс в ПриватБанке, Ощаде и обменниках 10 марта

Фото: курс валют на 10 марта (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Средний курс доллара в банках сегодня также держится выше 44 гривен - 44,20 (+22 коп) при покупке. Сдать валюту сегодня можно по среднему курсу в 43,68 (+28 коп) гривны.

Евро в банках сегодня можно купить по 51,40 (+20 коп) гривны, а сдать - по 50,55 (+20 коп) гривен.

ПриватБанк утром 10 марта продает доллар по 44,10 гривны в кассах и по 44,25 гривны - для операций по картам. Евро же сегодня стоит 51,50 гривну в кассе и 51,55 гривну - безнал.

Ощадбанк держит курс чуть выше - доллар в кассе можно купить по 44,25 гривны, а безнал - 44,35 гривны. Евро в "Ощаде" можно купить по 51,30 гривны в кассах и 51,0 гривны - карточкой.

В Monobank доллар сегодня стоит 44,23 гривны, а евро - 51,48 гривну.

"Пумб" продает доллар по 44,20 гривны в кассах и 44 гривны - безнал. Евро же в "Пумбе" продается по курсу в 51,10 гривну.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

