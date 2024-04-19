Доллар вырос до 40 гривен: обменники выставили новые курсы валют

По состоянию на утро 19 апреля средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 40,00 гривен, курс евро вырос на 10 копеек до 43,05 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 39,50 гривен, евро по 42,35 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 39,62-39,65 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 4 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар достиг очередного исторического максимума.

Официальный курс на 19 апреля 2024 года установлен на таком уровне: 39,6037 гривен за 1 доллар (+0,0586 грн). Выше курс был только 17 апреля - 39,5737 грн/доллар.

Курс евро составит 42,2789 гривен за 1 евро (+0,2227 грн).

Прогноз курса

Финансовые аналитики и банкиры ухудшили прогнозы по курсу.

По информации НБУ, финансовые аналитики в апреле 2024 года ухудшили прогноз по курсу доллара в течение следующих 12 месяцев до 41,81 грн/доллар. Банкиры в апреле прогнозируют курс на уровне 41,69 грн/доллар.