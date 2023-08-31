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Доллар возобновил рост: свежий курс в обменниках

Украина, Четверг 31 августа 2023 10:53
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Доллар возобновил рост: свежий курс в обменниках Фото: курс доллара вырос на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины начал расти после снижения в течение недели. Доллар снова превысил отметку 38 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 31 августа средний курс доллара в Украине вырос на 10 копеек до 38,10 гривен, курс вырос на 20 копеек до 41,60 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,60 гривен, евро по 40,90 гривен.

Официальный курс доллара НБУ зафиксирован в июле прошлого года - 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 31 августа составляет 39,7903 гривен за евро (+0,2743 гривен).

Доллар возобновил рост: свежий курс в обменниках

Курс доллара и решение НБУ

Напомним, курс доллара в середине августа подорожал примерно на 1 гривну до уровня 38,60 гривен. Однако в конце прошлой недели курс пошлел вниз. После решения НБУ разрешить населению покупку безналичных долларов, курс упал до уровня 38 гривен.

НБУ с 29 августа ослабил ограничения по продаже банками безналичной валюты населению. Банки уже возобновили продажу валюты онлайн без специальных обязательств в объеме 50 тысяч гривен. В частности, в ПриватБанке доллары можно купить по 37,45 гривен, а затем снять их наличными.

Решение НБУ должно привести к тому, что курс будет снижаться и приблизится к официальному. Поскольку банки продают населению безналичную валюту по курсу, близкому к 37,50 гривен, то курс может упасть до этой отметки.

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