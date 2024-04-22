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Доллар отошел от максимума: НБУ снизил официальный курс

Фото: курс доллара упал менее чем на 1 копейку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) немного снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после исторического максимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 23 апреля 2024 года установлен на таком уровне: 39,7836 гривен за 1 доллар (-0,0043 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 42,3118 гривен за 1 евро (-0,0703 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 6 копеек до 39,71-39,75 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс вырос на 10 копеек до 40,10 грн/доллар.

Прогноз курса

Как заявил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, в последнюю декаду апреля ситуация на валютном рынке будет оставаться в пределах устоявшихся трендов. Колебания курса доллара не превысят 1,5-2,0%.

По его словам, ожидается постепенная активизация наличного рынка в преддверии Пасхи.

Он считает, что в предпраздничный период граждане чаще продают валюту, что сразу сказывается на курсовой политике: курсы покупки постепенно снижаются. В этом году ожидается курс покупки (ориентировочно с 26 апреля по 10 мая) может снизиться до 2% от базового курса (на момент начала периода повышенного спроса), что в деньгах составит ориентировочно 0,5-0,8 грн.

 

Напомним, курс доллара активно рос в течение последних недель. В итоге официальный курс НБУ поднялся до исторического максимума - 39,7879 грн/доллар. Только за последнюю неделю курс вырос на 1%.

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