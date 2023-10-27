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Доллар упал ниже 38 гривен: курс валют в обменных пунктах

Фото: курс доллара в обменниках упал ниже 38 гривен (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Данила Крамаренко

Курс доллара в обменниках Украины на утро 27 октября снизился до 37,99 гривен. Это на пять копеек ниже по сравнению с предыдущим днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Средний курс доллара в Украине опустился на 5 копеек в продаже и составляет 38,02 гривен. В покупке доллар снизился на 7 копеек до отметки 37,38 гривен. Средний курс евро упал соответственно до 40,45 и 39,63 гривен.

Обменные пункты установили следующие курсы на наличную валюту:

  • доллар - 37,99 гривен (продажа) и 37,63 гривен (покупка)
  • евро - 40,41 гривен (продажа) и 40,03 гривен (покупка)

На межбанковском валютном рынке курс находится на уровне 36,47-36,49 (покупка-продажа).

Официальный курс

Официальный курс падает второй день подряд и на 27 октября составляет 36,5082 гривен за 1 доллар, что на две копейки ниже, чем днем ранее.

Евро подешевел еще на 15 копеек - до 38,4687 гривен за 1 евро.

Что будет с курсом после снижения учетной ставки НБУ до 16%

По словам главы Нацбанка Андрея Пышного, Украина уже три недели живет в режиме гибкого курсообразования, и курс двигается в обе стороны. И он формируется в первую очередь спросом и предложением.

"Мы не ожидаем никакого ощутимого влияния на состояние курса и состояние рынка с учетом решения (о снижении учетной ставки с 20% до 16%, - ред.) ", - отметил он.

 

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