Доллар падает второй день подряд: официальные курсы на 27 октября

Официальный курс доллара снижается второй день подряд. На 27 октября он установлен на отметке 36,50 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Национального банка.

Официальный курс гривны к доллару на 27 октября установлен на таком уровне: 36,5082 гривен за 1 доллар (-0,0230 грн).

Фото: официальные курсы валют (bank.gov.ua)

Единая европейская валюта продолжила падение и подешевела еще почти на 15 копеек. Официальный курс на 27 октября - 38,4687 гривен за 1 евро (-0,1484 грн).

Фото: динамика курса гривны по отношению к доллару и евро (bank.gov.ua)

На межбанке сегодня курс доллара снизился до 36,47-36,49 грн/доллар (покупка-продажа).

Фото: данные торгов на межбанке (udinform.com)

Отметим, сегодня средний курс доллара в Украине составляет 38,07 гривен в продаже и 37,45 гривен в покупке. Курс евро снизился до отметок 40,55 и 39,75 гривен соответственно.

Обменные пункты выставляли следующие курсы на наличную валюту:

доллар - 37,70 в покупке и 38,04 в продаже

евро - 40,07 в покупке и 40,40 в продаже

Нацбанк снизил учетную ставку. Как это повлияет на курс?

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, сегодняшнее решение опустить учетную ставку до 16% вряд ли повлияет на курс доллара.

"Мы видим, что цель курсовой устойчивости и адаптации участников рынка и самого рынка к новым условиям, когда курс формируется в первую очередь спросом и предложением, естественно, при участии НБУ, обеспечивается. Мы не ожидаем никакого ощутимого влияния на состояние курса и состояние рынка с учетом сегодняшнего решения", - отметил он.