Доллар упал к евро до минимума за четыре года: что ждет американскую валюту

Американская валюта начала неделю со снижения. Доллар теряет позиции к евро и другим валютам на фоне растущих ожиданий скорого снижения ставки Федеральной резервной системой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Доллар падает из-за ожиданий снижения ставки ФРС

Оптимизм по поводу торговых сделок США с Китаем и другими странами усилил уверенность инвесторов в более мягкой монетарной политике уже этой осенью.

Согласно инструменту FedWatch от CME Group, вероятность снижения ставки на 0,25 процентного пункта в сентябре достигла 91,5% по сравнению с 83% неделей ранее. Заседание ФРС также запланировано на июль, но в августе его не будет.

Политическое давление на ФРС усиливается

Заявления главы ФРС Джерома Пауэлла на прошлой неделе рынки восприняли как "мягкие". Он дал понять, что снижение ставки возможно, если летом инфляция не ускорится из-за пошлин. Дополнительным ударом стало давление со стороны Дональда Трампа, который снова призвал Пауэлла уйти в отставку до окончания срока в мае.

Президент США также предложил снизить ключевую ставку с текущих 4,25% - 4,5% до 1%, а также заменить Пауэлла на более лояльного главу. Одновременно Трамп продвигает масштабный пакет налоговых льгот и расходов, который, по оценке Бюджетного управления Конгресса, может увеличить госдолг на 3,3 трлн доллар за десятилетие.

Реакция валютных рынков

Индекс доллара снизился на 0,1% до 97,083, оставаясь близким к минимуму более чем за три года. Евро вырос до 1,1732 доллара, что немного ниже пятничного уровня 1,1754, самого высокого уровня с сентября 2021 года, фунт стерлингов поднялся до 1,3732 доллара, а доллар к франку снизился до 0,7978 после пятничного падения до 0,7955 - впервые с января 2015 года.

Доллар также ослаб на 0,5% к японской иене до 143,90 и на 1,1% к южнокорейской воне до 1 349,40. Канадский доллар укрепился на 0,1% до 1,3661 за доллар, китайский юань вырос на 0,2% до 7,1596.

Торговые переговоры США как драйвер валют

США и Китай достигли прогресса по поставкам редкоземельных минералов и магнитов, сообщил министр финансов США Скотт Бессент. Также стало известно, что другие торговые сделки могут быть заключены до 1 сентября, когда в США отмечают День труда. Это ослабляет давление на доллар, хотя аналитики сомневаются, что соглашения будут достигнуты так быстро.

Австралийский доллар вырос на 0,3% до 0,6550, приближаясь к максимуму за 7,5 месяцев, зафиксированному на прошлой неделе. Новозеландский доллар прибавил 0,5% до 0,6083.

Инвесторы ждут данные по занятости в США

Главным событием недели станет публикация данных по занятости в США в пятницу. Аналитики предупреждают, что доллар с большей вероятностью упадет при слабом отчете, чем вырастет при сильных показателях.

"Рынок сейчас воспринимает снижение ставки в сентябре как практически гарантированное", - написал глава исследований Pepperstone Крис Уэстон. "Реакция ФРС будет зависеть от слабых данных, поэтому любые разочарования по экономике ударят по доллару сильнее, чем позитив его поддержит".