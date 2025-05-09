Доллар немного снизился: свежие курсы в обменниках
Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает понемногу снижаться. Единая европейская валюта показала большее падение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 9 мая средний курс продажи доллара в Украине вырос на 24 копейки до 41,67 гривен, курс евро снизился на 22 копейки – до 47,26 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,08 гривен, евро по 45,29 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,53-41,58 грн/доллар (покупка-продажа) – произошло незначительное повышение на 5-7 копеек по сравнению с 8 мая.
Официальный курс
Национальный банк Украины (НБУ) начал поднимать курс доллара к гривне.
Официальный курс на 9 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,5113 гривен за 1 доллар (+0,0725 грн).
Официальный курс евро составляет 46,887 гривен за 1 евро (-0,1875 грн).
Ситуация на рынке
Согласно прогноза финансового эксперта Алексея Козырева, который 8 мая опубликовал портал "Минфин", курс купли-продажи доллара в банках на 8-14 мая ожидается на уровне 41-42,05 гривны, а в обменниках курс может купли-продажи может составлять 41,05-41,9 гривны.
При этом, курс купли-продажи евро в банках 8-14 мая прогнозируется на уровне 46,2-48,2 гривны, а в обменниках этот коридор ожидается на уровне 46,3-48 гривен.
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