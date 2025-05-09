Доллар немного снизился: свежие курсы в обменниках

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 9 мая средний курс продажи доллара в Украине вырос на 24 копейки до 41,67 гривен, курс евро снизился на 22 копейки – до 47,26 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,08 гривен, евро по 45,29 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,53-41,58 грн/доллар (покупка-продажа) – произошло незначительное повышение на 5-7 копеек по сравнению с 8 мая.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) начал поднимать курс доллара к гривне.

Официальный курс на 9 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,5113 гривен за 1 доллар (+0,0725 грн).

Официальный курс евро составляет 46,887 гривен за 1 евро (-0,1875 грн).