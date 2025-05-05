Доллар немного подешевел: свежие курсы в обменниках
Курс доллара в обменных пунктах Украины снизился. Единая европейская валюта немного подорожала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 5 мая средний курс продажи доллара в Украине снизился на 33 копейки до 41,47 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 47,45 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,17 гривен, евро по 46,87 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,60-41,65 грн/доллар (покупка-продажа) – произошло незначительное снижение на 2-4 копейки по сравнению с 2 мая.
Официальный курс
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар продолжает дорожать с 1 мая.
Официальный курс на 5 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,7091 гривен за 1 доллар (+0,1146 грн).
Официальный курс евро составляет 47,3127 гривен за 1 евро (+0,2319 грн).
Ситуация на рынке
Доллар продолжает дешеветь по отношению к евро. По данным Европейского центрального банка, официальный курс доллара к евро, на протяжение 1 марта – 5 мая снизился на 8 центов до 0,8816 евро.
На фоно этого, официальный курс евро к гривне за этот же период вырос почти на 4 гривны до 47,3 гривны.
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