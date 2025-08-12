Доллар немного подешевел, евро просело сильнее в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины 12 августа немного снизился, а евро потеряло 15 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 12 августа средний курс продажи доллара немного снизился по сравнению с 11 августа и составил 41,63 гривен, курс евро снизился сильнее - на 15 копеек до 48,51 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,13 гривен, евро по 47,87 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,37-41,40 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 4 копейки по сравнению с закрытием 11 августа.

Официальный курс

Национальный банк Украины повысил курс доллара на 12 августа по сравнению с 11 августа на 6 копеек – до 41,449, при это курс евро был оставлен на предыдущем уровне и составил 48,1969 гривен.