Доллар и евро снова изменили позиции: актуальный курс валют в Украине на 22 июля

В Украине на утро 22 июля несколько изменились средние курсы иностранной валюты. Доллар в обменниках и банках преимущественно демонстрирует небольшой рост, в то время как евро колеблется разнонаправленно.
Об актуальных данных о курсе валют в обменниках и ведущих банках страны - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
По состоянию на утро 22 июля портал Minfin приводит средний курс доллара на уровне 44,75 (+1 коп) гривен для покупки и 44,65 (+2 коп) гривен - для сдачи валюты.
Евро в обменниках сегодня можно купить по 51,35(-3 коп) гривен, а сдать - по 51,15 (-5 коп) гривны.
Фото: курс валют в обменниках 22 июля (инфографика РБК-Украина)
Средний курс доллара в банках сегодня составляет 44,96 (+5 коп) гривны для покупки и 44,49 (+6 коп) гривны - для сдачи валюты.
Евро в банках можно купить по 51,42 (+6 коп) гривны, а сдать - по 50,78 (-5 коп) гривен.
Фото: курс валют в банках 22 июля (инфографика РБК-Украина)
ПриватБанк сегодня продает доллары в кассах по 44,90 (без изменений) гривны, а картой - 45,04 (+4 коп) гривны. Евро в отделениях банка можно купить по 51,45 (без изменений) гривны, а картой - 51,54 (без изменений) гривны.
Ощадбанк продает доллары в мобильном приложении по 44,90 (без изменений) гривны, а картой – 45 (без изменений) гривен. Евро в мобильном "Ощаде" обойдется в 51,45 (-5 коп) гривну, а картой - 51,65 (без изменений) гривен.
ПУМБ в кассах продает доллары по 45,10 (+10 коп) гривен, а картой - 44,90 (+10 коп) гривны. Евро в кассах банка можно купить по 51,70 (без изменений) гривен.
Monobank продает доллары по 44,90 (+10 коп) гривны, а евро - по 51,50 (+3 коп) гривны.
Для того чтобы купить 100 долларов по состоянию на 22 июля, придется потратить от 4475 до 4510 гривен, в зависимости от того, где именно совершать обмен.
Выгоднее всего (обменники):
В обменниках средняя цена покупки составляет 44,75 грн за доллар, а 100 долларов - 4 475 гривен.
Банки:
Большинство крупных банков держат курс продажи наличных или в приложениях на уровне 44,90 грн.
100 долларов - 4 490 гривен. (в Ощадбанке по карточному курсу - ровно 4 500 грн).
Дороже всего (ПУМБ):
В кассах ПУМБа курс несколько выше и составляет 45,10 грн за доллар, а 100 долларов соответственно - 4 510 гривен.
Итак, меньше всего средств сегодня пойдет на покупку в обменниках (4 475 грн за сотню), а среди банков дешевле обойдется вариант в ПриватБанке, Ощадбанке (в приложении) или Monobank - там 100 долларов будут стоить 4 490 гривен.
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