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Доллар и евро стремительно растут: курс валют в банках и обменниках на 27 октября

08:35 27.10.2026 Вт
2 мин
aimg Ирина Гамерская
Фото: курс доллара и евро растет (Getty Images)

В Украине во вторник, 27 октября, зафиксировано существенное подорожание иностранной валюты. Доллар и евро заметно прибавили в цене как в обменных пунктах, так и в кассах и мобильных приложениях ведущих банков.

Сколько стоит валюта в обменниках и банках сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют в обменниках

По состоянию на утро 27 октября портал Minfin приводит средний курс доллара в обменниках на уровне 46,10 (+50 коп.) гривен для покупки и 45,80 (+42 коп.) гривен для продажи.

Евро в обменниках можно купить по 51,70(+40 коп) гривны, а сдать по 51,35(+30 коп) гривны.

Фото: курс валют в обменниках 27 октября (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Средний курс доллара в банках сегодня составляет для покупки 45,95 (+29 коп.) гривен и 45,30 (+34 коп.) гривен - для продажи.

Евро в банках можно купить по 51,50 (+28 коп) гривны, а сдать - по 50,65 (+35 коп) гривны.

Фото: курс валют в банках (инфографика РБК-Украина)

ПриватБанк продает доллары в кассах по 45,85 (+25 коп) гривен, а картой - 45,87 (+21 коп) гривен. Евро в "Привате" можно купить в отделении по 51,45 (+25 коп) гривны, а картой - 51,54 (+26 коп) гривны.

Ощадбанк продает доллары в приложении по 45,85 (+35 коп) гривен, а безнал - 46,05 (+60 коп) гривен. Евро в мобильном "Ощаде" можно купить по 51,45 (+60 коп) гривны, а картой - 51,75 (+50 коп) гривна.

ПУМБ продает доллары в кассах по 45,90 (+40 коп.) гривен, а безнал - 45,90 (+30 коп.) гривен. Евро в кассах банка можно купить по 51,40 (+40 коп.) гривен.

В Monobank доллар сегодня стоит 45,85 (+21 коп.) гривен, а за евро придется отдать 51,50 (+24 коп.) гривну.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

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