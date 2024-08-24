Каким может быть курс доллара в конце августа: прогноз на последнюю неделю лета

В последние дни августа ситуация на валютном рынке будет оставаться в рамках августовских трендов: на фоне незначительных и разновекторных движений изменения курса будут происходить в рамках новых временных коридоров: 41-41,7 грн/доллар на безналичном рынке и 41-42 грн/доллар на наличном.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.

"Можем предположить, что по состоянию на 1 сентября официальный курс застынет в пределах 41,4-41,6 грн/доллар. То есть, девальвация гривны по сравнению с курсовыми показателями 1 августа (официальный курс был на уровне 41 грн/доллар) может составить до 1,4%", - сказал он.

Как отметил Лесовой, как и неделей ранее на валютном рынке может быть ощутима роль регулятора, который будет гасить возможные проявления ажиотажного спроса через валютные интервенции, тем самым устанавливая баланс между спросом и предложением.

"Да и вообще, действие режима "управляемой гибкости" никто не отменял: это означает, что любые текущие курсовые изменения не станут неприятной неожиданностью - образовавшаяся система изменений не предполагает чрезмерных курсовых скачков", - добавил банкир.

Прогноз курса

По прогнозу банкира, с 26 по 30 августа ситуация на валютном рынке будет такой:

Коридоры допустимых валютных изменений на межбанке составят 41-41,7 грн/доллар и 43,5-45,5 грн/евро, на наличном рынке – 41-42 грн/доллар и 43,5-46,5 грн/евро.

В зависимости от валюты средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,3–0,5 грн.

Средние недельные отклонения будут в пределах 2% от стартового курса недели.

"Таким образом, последняя неделя августа станет вполне логичным продлением всего месяца: курсовые тренды будут меняться попеременно с незначительным, едва заметным продвижением курсов вверх. Однако основные изменения произойдут уже осенью, хотя и они не будут внезапными. Нацбанк будет применять эффективную политику по недопущению разрушения архитектуры валютного" рынка", - констатировал Лесной.