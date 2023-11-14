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Доллар и евро подорожали: обменники выставили новые курсы валют

Фото: курс доллара вырос на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает рост. Единая европейская валюта также подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 14 ноября средний курс доллара в Украине вырос на 10 копеек до 37,85 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 40,40 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,35 гривен, евро по 39,70 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 36,27 -36,9 (покупка-продажа) - рост на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара. Доллар дорожает второй день подряд.

Официальный курс на 14 ноября 2023 года установлен на таком уровне: 36,1609 гривен за 1 доллар (+0,0830 грн).

Курс евро составит 38,5945 гривен за 1 евро (+0,0525 грн).

Прогноз курса

На наличном рынке курс доллара падает в течение последнего месяца. Как отметил комментарии РБК-Украина дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка Антон Куренной, курс снизился от уровней 38,00-38,50 грн/доллар, но пока остановился на уровнях 37,50-37,70 грн/доллар.

"На наличном рынке замечен дефицит наличной гривны, поэтому курс немного спал, но, мне кажется, должен был упасть больше - до уровней 37,00-37,50 грн/доллар, поэтому, может, будет еще немного укрепления гривны в том сегменте", - сказал он.

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