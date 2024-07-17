Доллар и евро дорожают: свежие курсы в обменных пунктах

По состоянию на утро 17 июля средний курс продажи доллара в Украине вырос на 15 копеек до 41,65 гривен, курс евро вырос на 15 копеек до 45,45 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,15 гривен, евро по 44,75 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,30-41,33 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне до очередного исторического максимума.

Официальный курс на 17 июля 2024 года установлен на таком уровне: 41,2575 гривен за 1 доллар (+0,2468 грн). Предыдущий максимум был 15 июля - 41,0434.

Курс евро составит 44,9789 гривен за 1 евро (+0,2526 грн). Это также максимум. Ранее самый высокий курс был 16 июля - 44,7263.

Прогноз курса

По данным опроса НБУ, руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 41,61 грн/доллар. В начале года прогноз был на уровне 40,44 грн/доллар.

Девальвационные ожидания населения также ухудшились, свидетельствуют данные компании Info Sapiens.