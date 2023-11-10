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Доллар и евро дорожают: сколько стоит валюта в обменниках

Украина, Пятница 10 ноября 2023 10:33
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Доллар и евро дорожают: сколько стоит валюта в обменниках Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины подорожал в конце недели. Единая европейская валюта также растет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 10 ноября средний курс доллара в Украине вырос на 5 копеек до 37,70 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 40,35 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,20 гривен, евро по 39,65 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 36,08 -36,10 (покупка-продажа), поднявшись на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снова снизил официальный курс доллара.

Официальный курс на 10 ноября 2023 года установлен на таком уровне: 36,036 гривен за 1 доллар (-0,0047 грн).

Курс евро составит 38,5225 гривен за 1 евро (+0,0707 грн).

Прогноз курса до конца года

Курс доллара на наличном рынке за последний месяц упал примерно на 50 копеек. Однако большинство специалистов склоняются к мнению, что рост курса доллара неизбежен.

Как отметил в комментарии РБК-Украина начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, спрос и предложение станут самым главным фактором, который будет формировать ситуацию на рынке в перспективе 1-2 месяцев.

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