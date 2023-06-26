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Доллар и евро дешевеют: свежий курс в обменных пунктах

Фото: курс доллара упала на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины в начале недели немного снизился. Единая европейская валюта также дешевеет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 26 июня средний курс доллара по Украине составил 37,30 гривен. Курс евро - 41,00 гривен за евро. В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 36,80 гривен, евро по 40,30 гривен.

Официальный курс доллара НБУ был зафиксирован с 21 июля 2022 года и составляет 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 26 июня составляет 39,7738 гривен за евро (-0,4114 гривен).

Ситуация на межбанке

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 19-23 июня 2023 года продал на межбанковском валютном рынке 428 млн долларов, немного сократив продажу из резервов по сравнению с прошлой неделей (436 млн долларов). С начала года НБУ потратил на поддержание баланса рынка 11,8 млрд долларов.

С начала войны в Украине действуют жесткие валютные ограничения и фиксированный курс гривны по отношению к доллару. Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком по курсу, близкому к официальному - 36,9333 гривен за доллар (36,5686 гривен плюс 1%).

Напомним, курс доллара к гривне на наличном рынке медленно снижается, но падение ниже официального уровня 36,6 вряд ли возможно.

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