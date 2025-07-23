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Доллар стабилен, курс евро вырос до 49 гривен

Фото: курс доллара упал менее чем на 1 копейку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) немного снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 24 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7651 гривен за 1 доллар (-0,0002 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,9821 гривен за 1 евро (+0,1167 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 5 копеек до 41,82-41,85 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара не изменился - 41,90 гривен, курс евро вырос до 49,20 гривен.

Прогноз курса

Финансовые аналитики, банкиры, население и бизнес ждут роста курса доллара в течение ближайших 12 месяцев.

Аналитики в июле 2025 года ухудшили прогноз по курс доллара в течение года до 44,74 грн/доллар. В мае они ожидали курс 44,47 грн/доллар.

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