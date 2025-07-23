Доллар стабилен, курс евро вырос до 49 гривен

Официальный курс на 24 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7651 гривен за 1 доллар (-0,0002 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,9821 гривен за 1 евро (+0,1167 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 5 копеек до 41,82-41,85 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара не изменился - 41,90 гривен, курс евро вырос до 49,20 гривен.