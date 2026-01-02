RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Доллар слабо стартовал в 2026 году после рекордного падения, - Reuters

Фото: доллар слабо стартовал в 2026 году после рекордного падения (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Доллар США в пятницу слабо начал 2026 год после сложного прошлого года, в течение которого американская валюта теряла позиции относительно большинства мировых валют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как доллар начал 2026 год

Сокращение разницы в процентных ставках между США и другими экономиками давило на доллар в течение 2025 года.

Это привело к существенному укреплению большинства валют относительно американской, за исключением японской иены.

Дополнительное давление на доллар оказывали опасения относительно бюджетного дефицита США, риски глобальной торговой войны и беспокойство относительно независимости Федеральной резервной системы.

Ожидается, что эти факторы сохранятся и в 2026 году.

Курс евро и фунта

В первый торговый день года евро стабильно торговался на уровне 1,1752 доллара после роста на 13,5% по итогам прошлого года.

Фунт стерлингов в последний раз торговался на уровне 1,3473 доллара, прибавив 7,7% в 2025 году. Для обеих валют это стало самым стремительным годовым ростом с 2017 года.

Торги в Японии и Китае в пятницу не проводились из-за выходных, что привело к низким объемам торгов и незначительным колебаниям цен на валютном рынке.

Уменьшение доминирования доллара

Индекс доллара, который отражает курс американской валюты относительно шести основных валют, находился на уровне 98,186 после падения на 9,4% в 2025 году. Это стало самым большим годовым снижением индекса за последние восемь лет.

"Мы наблюдали пик господства доллара", - сказал старший рыночный аналитик.

В то же время он отметил, что за последние два десятилетия не было двух лет подряд со снижением индекса доллара.

"Я считаю, что его упадок преувеличен, и что относительная сила экономики США будет означать, что мы увидим ее восстановление в этом году", - добавил аналитик.

 

Курсы валют на 2 января

Официальные курсы на пятницу, 2 января, установлены на таком уровне:

  • 1 доллар США - 42,17 гривны (42,35 гривны по состоянию на 1 января);
  • 1 евро - 49,55 гривны (49,79 гривны по состоянию на 1 января).

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, доллар подешевеет на 18 копеек. В то же время официальный курс евро к гривне в пятницу, 2 января, снизится на 24 копейки.

Подробнее о том, чего ждать от курса доллара и евро в 2026 году - читайте в материале РБК-Украина.

Курсы валют