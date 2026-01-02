Доллар слабо стартовал в 2026 году после рекордного падения, - Reuters

Как доллар начал 2026 год

Сокращение разницы в процентных ставках между США и другими экономиками давило на доллар в течение 2025 года.

Это привело к существенному укреплению большинства валют относительно американской, за исключением японской иены.

Дополнительное давление на доллар оказывали опасения относительно бюджетного дефицита США, риски глобальной торговой войны и беспокойство относительно независимости Федеральной резервной системы.

Ожидается, что эти факторы сохранятся и в 2026 году.

Курс евро и фунта

В первый торговый день года евро стабильно торговался на уровне 1,1752 доллара после роста на 13,5% по итогам прошлого года.

Фунт стерлингов в последний раз торговался на уровне 1,3473 доллара, прибавив 7,7% в 2025 году. Для обеих валют это стало самым стремительным годовым ростом с 2017 года.

Торги в Японии и Китае в пятницу не проводились из-за выходных, что привело к низким объемам торгов и незначительным колебаниям цен на валютном рынке.

Уменьшение доминирования доллара

Индекс доллара, который отражает курс американской валюты относительно шести основных валют, находился на уровне 98,186 после падения на 9,4% в 2025 году. Это стало самым большим годовым снижением индекса за последние восемь лет.

"Мы наблюдали пик господства доллара", - сказал старший рыночный аналитик.

В то же время он отметил, что за последние два десятилетия не было двух лет подряд со снижением индекса доллара.

"Я считаю, что его упадок преувеличен, и что относительная сила экономики США будет означать, что мы увидим ее восстановление в этом году", - добавил аналитик.