Доллар слабо стартовал в 2026 году после рекордного падения, - Reuters

Доллар США в пятницу слабо начал 2026 год после сложного прошлого года, в течение которого американская валюта теряла позиции относительно большинства мировых валют.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Сокращение разницы в процентных ставках между США и другими экономиками давило на доллар в течение 2025 года.
Это привело к существенному укреплению большинства валют относительно американской, за исключением японской иены.
Дополнительное давление на доллар оказывали опасения относительно бюджетного дефицита США, риски глобальной торговой войны и беспокойство относительно независимости Федеральной резервной системы.
Ожидается, что эти факторы сохранятся и в 2026 году.
В первый торговый день года евро стабильно торговался на уровне 1,1752 доллара после роста на 13,5% по итогам прошлого года.
Фунт стерлингов в последний раз торговался на уровне 1,3473 доллара, прибавив 7,7% в 2025 году. Для обеих валют это стало самым стремительным годовым ростом с 2017 года.
Торги в Японии и Китае в пятницу не проводились из-за выходных, что привело к низким объемам торгов и незначительным колебаниям цен на валютном рынке.
Индекс доллара, который отражает курс американской валюты относительно шести основных валют, находился на уровне 98,186 после падения на 9,4% в 2025 году. Это стало самым большим годовым снижением индекса за последние восемь лет.
"Мы наблюдали пик господства доллара", - сказал старший рыночный аналитик.
В то же время он отметил, что за последние два десятилетия не было двух лет подряд со снижением индекса доллара.
"Я считаю, что его упадок преувеличен, и что относительная сила экономики США будет означать, что мы увидим ее восстановление в этом году", - добавил аналитик.
Официальные курсы на пятницу, 2 января, установлены на таком уровне:
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, доллар подешевеет на 18 копеек. В то же время официальный курс евро к гривне в пятницу, 2 января, снизится на 24 копейки.
