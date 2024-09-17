Доллар резко подорожал: свежий курс в обменниках

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 17 сентября средний курс продажи доллара в Украине вырос на 25 копеек до 41,85 гривен, курс евро вырос на 35 копеек до 46,55 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,35 гривен, евро по 45,85 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,48-41,50 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает шестой день подряд.

Официальный курс на 17 сентября 2024 года установлен на таком уровне: 41,3591 гривен за 1 доллар (+0,0420 грн).

Курс евро составит 46,0079 гривен за 1 евро (+0,2120 грн).

Прогноз курса

Как отмечают аналитики инвесткомпании ICU, на прошлой неделе НБУ позволил курсу доллара расти больше, чем в предыдущие недели, хотя особых изменений на валютном рынке не наблюдалось.

Всего за неделю объем интервенций НБУ составил 746 млн долларов, что всего на 5% меньше, чем за предыдущую неделю. Официальный курс доллара по итогам недели вырос на 0,7% до 41,32 грн/доллар.

"Общий баланс на рынке изменился несущественно, но НБУ в этот раз позволил гривне ослабевать. Действия НБУ выглядят как попытка проверить реакцию рынка на относительно резкое колебание курса. Мы ожидаем, что регулятор постепенно возобновит ослабление гривны в последующие недели", - говорится в сообщении.