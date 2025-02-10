Доллар резко подорожал после снижения курса

Официальный курс на 11 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 41,5936 гривен за 1 доллар (+0,1203 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 42,8955 гривен за 1 евро (-0,1372 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 9 копеек до 41,58-41,62 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара не изменился - 41,75 гривен.

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, в течение этой недели официальный курс будет колебаться в диапазоне 41,65-42,3 грн/доллар с периодическими касаниями как к нижней, так и к верхней границе коридора.