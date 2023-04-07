Доллар резко подорожал: актуальные курсы валют в Украине на 7 апреля

В обменных пунктах Украины сегодня, 7 апреля 2023 года, курс доллара в продаже вырос на 40 копеек до 37,95 гривен за доллар. Курс евро вырос на 40 копеек до 41,00 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 7 апреля составляет 39,914 гривен за евро (-0,1012 грн).

Напомним, по данным НБУ, в марте ситуация улучшилась как на безналичном, так и на наличном валютном рынке Украины. На наличном рынке за март курс упал на 3,4%.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.