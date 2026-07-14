Доллар резко пересек 45 грн, евро растет: обменники и банки обновили курс валют на 14 июля

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Валютный рынок снова "подскочил": гривна демонстрирует постепенное ослабление, средний курс доллара и евро в обменниках и банках снова прибавил в цене (+10-30 коп).

гривна демонстрирует постепенное ослабление, средний курс доллара и евро в обменниках и банках снова прибавил в цене (+10-30 коп). Доллар в банках: средний курс продаж составляет 45,04 грн. Самый высокий курс среди проанализированных банков зафиксирован у ПУМБ (45,10 грн), самый низкий - у Monobank (44,90 грн).

средний курс продаж составляет 45,04 грн. Самый высокий курс среди проанализированных банков зафиксирован у ПУМБ (45,10 грн), самый низкий - у Monobank (44,90 грн). Ситуация по евро: средний банковский курс продажи достиг отметки 51,48 грн. В кассах банков цена евро варьируется от 51,50 до 51,70 грн.

средний банковский курс продажи достиг отметки 51,48 грн. В кассах банков цена евро варьируется от 51,50 до 51,70 грн. Тенденция: валюта стабильно дорожает как в наличном, так и безналичном сегменте.

Курс валют в обменниках

По состоянию на утро 14 июля, по данным Minfin, средний курс доллара для покупки в обменниках составляет 44,80 (+20 коп) гривны, а сдать валюту можно по 44,65 (+14 коп) гривны.

Евро в обменниках сегодня обойдется в 51,40 (+15 коп.) гривну для покупки и 51,15 (+10 коп.) гривну для сдачи валюты.

Фото: курс валют в обменниках 14 июля (инфографика РБК-Украина)

Курс доллара в банках

Банки сегодня продают доллары по 45,04 (+29 коп) гривны, а покупают -– по 44,51 (+21 коп) гривны.

Евро в банках в среднем стоит 51,48 (+28 коп) гривну для покупки и 50,81 (+16 коп) гривну - для сдачи валюты.

Фото: курс валют в банках 14 июля (инфографика РБК-Украина)

ПриватБанк сегодня продает доллары в кассах по 44,99 (+29 коп) гривны, а для карточек - 45,04 (+20 коп) гривны. Евро в отделениях банка можно купить по 51,55 (+30 коп) гривны, а картой - 51,54 (+26 коп) гривны.

Ощадбанк поднял доллар в мобильном приложении до 44,95 (+30 коп) гривен, а картой купить можно за 44,99 (+19 коп) гривны. Евро в мобильном "Ощаде" обойдется в 51,50 (+30 коп) гривны, а картой - 51,60 (+20 коп) гривну.

ПУМБ сегодня продает доллары в кассе по 45,10 (+20 коп) гривен, а картой - 44,90 (+20 коп) гривны. Евро в кассах банка можно купить по 51,70 (+30 коп.) гривны.

Monobank продает доллары по 44,90 (+21 коп) гривны, а евро - по 51,53 (+33 коп) гривны.

Где покупать валюту выгоднее всего?

Лучшие условия для покупки доллара предлагает Monobank (44,90 грн), тогда как самый выгодный курс на евро зафиксирован в приложении Ощадбанка (51,50 грн).