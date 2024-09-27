Доллар продолжает дешеветь: обменники выставили новые курсы валют

По состоянию на утро 27 сентября средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 41,45 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 46,40 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,95 гривен, евро по 45,70 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,14-41,16 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 5 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет второй день подряд.

Официальный курс на 27 сентября 2024 года установлен на таком уровне: 41,2085 гривен за 1 доллар (-0,0562 грн).

Курс евро составит 45,9598 гривен за 1 евро (-0,2360 грн)

Комментарий НБУ

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, Национальный банк несет всю ответственность за курсовую политику в Украине.

По его словам, НБУ стремиться к тому, чтобы курс должен выполнить функцию поглотителя шоков, которые формируются как за счет внутренних факторов, так и за счет внешних факторов.

Пышный заявил, что НБУ буде и далее компенсировать структурный дефицит валюты на рынке, позволяя курсу двигаться в зависимости от ситуации на рынке. "Но спрос и предложение, ощущение валютных рисков должны возвращаться", - сказал он.

В то же время НБУ вернулся в режим инфляционного таргетирования, а девальвация гривны влияет на цены. Также НБУ стремиться сохранить привлекательность гривневых активов.