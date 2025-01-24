Доллар продолжает дешеветь: НБУ установил курс на 27 января

Официальный курс на 27 января 2025 года установлен на таком уровне: 41,9253 гривен за 1 доллар (-0,0498 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,9168 гривен за 1 евро (+0,2459 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 8 копеек до 41,88-41,92 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 25 копеек до 42,25 гривен.

Комментарий НБУ

Как заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, спрос на валюту был высоким в конце прошлого года в связи с большим объемом международной помощи Украине. Часть этих денег была потрачена на импорт, из-за чего НБУ увеличил объем продажи на межбанке до рекордных 5,3 млрд долларов.

Спрос на валюту оставался значительным и в начале 2025 года из-за сезонного фактора. Однако в последние дни ситуация изменилась, и доллар начал дешеветь.