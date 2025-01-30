Доллар продолжает дешеветь: какие курсы в обменниках

По состоянию на утро 30 января средний курс продажи доллара в Украине упал на 10 копеек до 42,10 гривен, курс евро упал на 15 копеек до 44,10 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,70 гривен, евро по 43,40 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,88-41,91 грн/доллар (покупка-продажа) - на 13 копеек меньше по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после роста два дня подряд.

Официальный курс на 30 января 2025 года установлен на таком уровне: 41,9294 гривен за 1 доллар (-0,0901 грн).

Официальный курс евро составит 43,6192 гривен за 1 евро (-0,1651 грн).

Индекс Биг-Мака

Издание The Economist обновила индекс Биг-Мака за январь 2025 года.

Согласно данным издания, Биг-Мак стоит в Украине 120 гривен, в то время как в США - 5,79 долларов.

Таким образом, курс украинской валюты недооценен на 50,7% по сравнению с фактическим обменным курсом 42,0 грн/доллар, а курс по покупательной способности должен быть на уровне 20,73 грн/доллар.