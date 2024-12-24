Доллар продолжил рост: сколько стоит валюта в обменниках

По состоянию на утро 24 декабря средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 42,35 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 44,30 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,85 гривен, евро по 43,6 0 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 42,03-42,05 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар возобновил рост после короткого перерыва.

Официальный курс на 24 декабря 2024 года установлен на таком уровне: 41,991 гривен за 1 доллар (+0,1149 грн).

Предыдущий максимум был 20 декабря - 41,9292 грн/доллар.

С начала года курс вырос на 4 гривны (на 10,6%) с 37,98 грн/доллар на 31 декабря 2023 года.

Официальный курс евро составит 43,6454 гривен за 1 евро (+0,1340 грн).

Прогноз курса

Как отмечают аналитики инвесткомпании ICU, НБУ провел значительный объем интервенций на прошлой неделе, который лишь на 1% меньше рекордного объема, который был в мае 2022 года. Такими действиями НБУ снова сохранил официальный курс ниже 42 грн/доллар, демонстрируя отсутствие желания позволять резкое ослабление курса гривны.

"В праздничный период НБУ может сталкиваться с резкими колебаниями спроса на валюту, однако будет прилагать усилия для недопущения резкого ослабления курса гривны", - говорится в обзоре компании.

Аналитики прогнозируют, чт скорее всего, до конца года НБУ не позволит официальному курсу подняться значительно выше отметки 42 грн/доллар, а в январе активность валютного рынка уже будет меньше.

"НБУ может периодически позволять курсу гривны ослабевать в следующем году, но, по нашим прогнозам, ослабление гривны не превысит 10% за весь 2025 год", - прогнозируют в ICU.